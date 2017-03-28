‘Sanatçılar derin bir korku içinde’: Üç besteci CHP’ye ‘Hayır’ şarkısı vermemiş

‘Hayır’ kampanyasında ‘Mavi Boncuk’ şarkısını kullanan CHP’nin üç şarkı için bestecilerinden izin alamadığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haberine göre referandum kampanyası için yeni bir şarkı yazmanın zaman alacağını düşünerek, toplumun her kesimi tarafından bilinen popüler bir şarkı arayışına giren CHP üç şarkı seçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da şarkıları onayladı.

Ancak CHP’lilerin ‘piyasa fiyatları üzerinde’ teklif vermesine rağmen söz konusu besteciler şarkılarını vermeyi kabul etmedi, CHP de bunun üzerine zaman darlığını da göz önünde bulundurarak ‘Mavi Boncuk’u seçti.

Haberde diğer şarkıların hangileri olduğu belirtilmedi.

‘Bu ülkenin sanatçıları büyük korku içinde’

Partimizin referandum süresince kullanacağı şarkı Amasya mitingimizde tanıtıldı. #GelKurtulBirHayırla pic.twitter.com/EsJZRvQVqq — CHP Gençlik Kolları (@chpgenclikgm) March 15, 2017

Şarkılar için yaptıkları tekliflerin çok çeşitli ‘bahane’lerle kabul edilmediğini belirten CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, temel nedeninin ‘korku’ olduğunu söyledi: “Biz yalnızca güçsüz olan kesimler, sıradan halk korkuyor sanıyoruz. Bu ülkenin sanatçıları, aydınları da büyük korku içinde. İşte ‘Hayır’ kampanyası için şarkı veremediler. Bunun tek nedeni iktidardan korkmaları. Bu, çok derin bir korku. Özellikle Kültür Bakanlığı’ndan eserleri nedeniyle elde ettikleri gelirlerin kesilmesinden korkuyorlar. Ama sadece bununla sınırlı değil. Şimdi tüm özel televizyonlar da iktidarın elinde. Oralara dizi müzikleri yapıyorlar, başka hizmetler veriyorlar. Onların kesilmesinden korkuyorlar.”

Tekin, eser sahiplerinin AKP’li olmadığını, ancak buna rağmen eserlerini ‘Hayır’ kampanyasına vermediklerini de vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “Ancak bu korkunun bitmesine sayılı günler var. 16 Nisan’da ‘Hayır’la tüm Türkiye gibi sanatçıların da korkusu bitecek.”