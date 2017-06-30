Sanatçılar ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılıyor: Zorbalığa karşı ses sokaklardan gelir

Sanatçılar bir bildiri yayınlayarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılacaklarını açıkladılar.
Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran’da yürüyüş başlatmıştı.
Oyuncu Mert Fırat’ın Twitter’dan paylaştığı bildiri metninde, “İstanbul’a adım adım yaklaşan Adalet Yürüyüşü’ne destek vermek ve sanatçıların adalet talebini duyurmak için 4 Temmuz’da yürüyüşe katılıyoruz” dendi.
Bildiride şu ifadeler kullanıldı: “Bunu defalarca deneyimledik ve biliyoruz ki, adaletsizliğe karşı direniş, zorbalığa karşı güçlü ve kalabalık bir ses her zaman sokaklardan gelir. Baskıların ve hukuksuzluğun üstüne, yan yana gelerek, çoğalarak yürümek gerekir.
Bu nedenle Adalet Yürüyüşü’nü kendi vicdanımız, doğrularımız, taleplerimizle çoğaltmayı önemli görüyor, bu yürüyüşe sanatçıların sesini katmaya gidiyoruz.
Çürümeye terk edilen Atatürk Kültür Merkezi’nin, restorasyon adı altında yok edilen Emek Sineması’nın, kapatılan onlarca sahnenin sesi olmak için; sinemada sansüre dur demek, ödenekli sanat kurumlarının başının üstündeki giyotini parçalamak için, özgürlük ve yaşam hakkı için; sanatta ve sokakta susmadığımızı, sinmediğimizi söyleyerek yürüyeceğiz.”
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