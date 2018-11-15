‘Sanatçı siyaset yapmaz’ diyen Gencebay: Tayyip beyi çok severim

Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden Orhan Gencebay, “İktidar kim olursa onu severim” dedi.

Gencebay’ın geçen günlerde “Sanatçı muhalif olmalı diye bir söylem var. Sanatçı kesinlikle muhalif değildir. Sanat, siyaset yapmaz” demesi tartışma yaratmıştı.

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Gencebay bir tv programında, “Size her dönemin adamı denilince neden kızıyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bizi yöneten iktidardır. Devletimiz yöneteni seçen de halkımızdır. Halkıma olan saygımdan dolayı o iktidarı da severim. Bana düşen bir görev varsa da o görevi seve seve şerefle yaparım. Bu, bukalemunluk anlamına gelmez.

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Süleyman Babamıza, Bülent Ecevit’e, Özal’a büyük sevgimiz vardı. Ben Tayyip beyi çok eskiden tanırım, severim. Birçok özel ortamlarda beraber olduk, ben onu çok severim. Mazlumun ve mağdurun yanında olduğunu biliyorum. Dünya çapında harika şeyler yapıyor, Allah razı olsun.”