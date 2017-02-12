Fazıl Say, sanatçı ihraçlarına verilen tepkileri ‘cılız’ buldu: Sahip çıkmak istiyorsan çıkarsın

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, KHK’larla görevinden ihraç edilen sanatçılarla ilgili sessiz kalınmasına tepki gösterdi: “KHK ihraçları olalı beş altı gün oldu. Kurumlardan, korolar, orkestralar ve operalardan bir açıklama, bir dayanışma duruşu görmedim. Nerdeler?”

Say, Türkiye’nin sayılı orkestra şeflerinden İbrahim Yazıcı’nın KHK’yla ihracı üzerine tüm sanatçılara dayanışma çağrısı yapmıştı: “Dün Fazıl, bugün İbo, yarın sen… İlk kez birbirimize tutunalım.”

Dünyaca ünlü piyanist, “Cadı avı diyorsunuz da önce pür dikkat içeriye en derinlere bakın derim dostlar” diyerek paylaştığı açıklamada, 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle ihraç edilen 4 bin 464 memurun arasında orkestra şefi İbrahim Yazıcı ve ‘Türkiye’nin en iyi kemancılarından’ diye nitelediği orkestra sanatçısı Filiz Özsoy’un da olduğunu hatırlatarak söze başladı.

Say, sanatçıların ihracıyla ilgili verilen ‘cılız’ tepkiye ‘isyan etti’: “Şimdi arkadaşlar, bu KHK ihraçları olalı 5-6 gün oldu. Ben kurumlardan, korolar, orkestralar ve operalardan bir açıklama bir dayanışma duruşu görmedim. Siz gördünüz mü? Neredeler? Devlet sanatçılarından bir açıklama bir dayanışma görmedim. Yani İbrahim Yazıcı’nın orkestra şefi meslektaşlarından bir kamuoyu açıklaması, bir dayanışma göremedim. Müzik camiasında, Facebook’ta tek tük bir kaç kişi ‘üzüntü’ belirtiyor bu konuyla ilgili.”

Geçen yıl Nazım Oratoryosu’nun Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nın programından kaldırılmasına tepki gösterdiği için Devlet Korosu tarafından kınandığını hatırlatan ünlü piyanist, koronun 12 yıl boyunca şefliğini yapmış İbrahim Yazıcı için de dayanışma göstermemesini eleştirdi. “Orkestralar sustu. Şefler, Aykallar hiç kimse bir açıklama dahi yapmadı.”

Dayanışmak için birçok yol olduğunu belirten Say sanat kurumlarının ‘turnusoldan geçtiğini’ söyledi: “Bu yanlışlık düzelene kadar. Provalara ‘misafir sanatçı’ statüsünde katılır o olur bu olur. Yani arkadaş; gerçekten SAHİP ÇIKMAK İSTİYORSAN ÇIKARSIN. Her türlü olur. Ben burada kamuoyunun gözünde asıl bu kurumların bir turnusoldan geçtiğini düşünüyorum. Bu kurumlara alınmış çok fazla sayıda kişinin sanat için değil sadece maaş için orada olduğunun turnusolu belki de.”