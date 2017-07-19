Sanatçı Harun Kolçak hayatını kaybetti.
Maslak Acıbadem hastanesinde bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı 62 yaşındaydı.
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Yaramazlara biraz batar!
Sanatçı Harun Kolçak hayatını kaybetti.
Maslak Acıbadem hastanesinde bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı 62 yaşındaydı.
Bugün göreve başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarına getirilen eleştirilere karşı savunmaya geçti.
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