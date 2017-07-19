Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Sanatçı Harun Kolçak hayatını kaybetti

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Sanatçı Harun Kolçak hayatını kaybetti.

Maslak Acıbadem hastanesinde bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı 62 yaşındaydı.

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