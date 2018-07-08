Sanatçı başvuruları başladı: Açık Stüdyo Günleri bu yıl 5-7 Ekim’de

Bu yıl 5’incisi gerçekleştirilecek olan Açık Stüdyo Günleri için sanatçı başvuruları başladı.

Etkinlik bu yıl 5-7 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenecek. Sanatçı başvuruları ise 31 Ağustos’a kadar yapılabiliyor.

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Açık Stüdyo Günleri’ne katılan sanatçılar; evlerini, atölyelerini veya sanat üretim alanlarını ziyaretçilere açıyor. Ziyaretçiler, burada sanatçıların üretim süreçlerine tanık ve dahil olabiliyor.

Etkinlik mekanları olarak Taksim, Beyoğlu, Cihangir, Galata, Karaköy, Tophane, Teşvikiye, Balat, Büyükada ve Kadıköy bölgeleri belirlendi.

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Etkinliğe resim, heykel, seramik, enstalasyon, fotoğraf, video ve performans gibi disiplinler üzerine çalışmalar yapan sanatçılar başvurabilir. Başvuru etkinliğin internet sitesi openstudiodays.com‘dan yapılabiliyor.