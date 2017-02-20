Sanat merkezinde yangın çıkan Müjdat Gezen: Bu bir kundaklama, görüntülerde mevcut

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin gece geç saatlerde yangın çıktı. Sanatçı Müjdat Gezen, ‘kundaklama’ olduğunu söylerken, görüntülerde bir adamın benzin bidonuyla sokağa girdiğinin görüldüğünü aktardı.
Mahallelinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Soğutma çalışmalarının ardından ilk incelemede sanat merkezinin bahçesinde şişe, çöp kovalarında ise plastik eldiven bulundu.
Sanat merkezinin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, soruşturma başlattı.
Sözcü’ye konuşan Gezen, yaşananın ‘kundaklama’ olduğunu söyledi: “Görüntülerde de mevcut. Sakallı bir herif elinde benzin bidonuyla sokağa giriyor ve döküp ateşe veriyor. Polisin çalışması sürüyor. Umarım en kısa sürede aydınlatılır.”