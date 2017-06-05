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Sanat merkezi kundaklanan Gezen’e AKP’li Kuzu’ya ‘hakaret’ gerekçesiyle hapis istemi


 

Tiyatrocu Müjdat Gezen hakkında, AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’ya ‘hakaret’ ettiği iddiasıyla iki yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi 20 Şubat’ta kundaklanmış, görüntülerde elindeki bidonla binaya yaklaşan birinin bidonu boşaltmasının ardından yangın çıktığı görülmüştü.

Saldırının faili Mehmet Ali Aligül de önce gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakılmış, sonra da savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Aligül, davanın 5 Nisan’daki ilk duruşmasında “Tam olarak anlatamadığım bir his altında (merkeze) gittim” demişti. Saldırgan 28 Nisan’daki ikinci duruşmada tahliye edilmişti.

Gezen, saldırının ardından yaptığı basın toplantısında Yeni Akit gazetesi ve Kuzu tarafından hedef gösterildiğini anlatmış ve Kuzu için “Gerçi bizim kuzularla, koyunlarla, öküzlerle, ineklerle uğraşacak zamanımız değil şimdi ama Burhun Kuzu fiştik atıyor” demişti.

Birkaç gün sonra verdiği söyleşide, Kuzu’nun Sinop’taki bir etkinlikte kendisine “Çamur” diyerek hedef gösterdiğini anlatan Gezen, “Ben çamursam Burhan Kuzu çukur çünkü Burhan Kuzu, yandaş kanallar, Akit gazetesi hedef göstermeseydi o çocuk da cesaretle gelip burayı yakmayacaktı” ifadelerini kullanmıştı.

İddianame gönderildi

AA’nın haberine görei Kuzu’nun suç duyurusunun ardından hazırlanan iddianamede, Gezen’in ‘hakaret’ suçundan üç aydan iki yıl dört aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamenin kabulü halinde Gezen’in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Dilekçede, Gezen’in ayrıca basın toplantısında Burhan Kuzu’nun soyadından yola çıkarak ağza alınmayacak şekilde imalı ifadelerle, onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici şekilde sözler sarf ettiği belirtilerek, Gezen hakkında ‘alenen basın yoluyla hakaret’ suçundan kamu davası açılması talep edilmişti.

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