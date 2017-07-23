Sanat günlerine izin çıkmayan ‘komünist başkan’: 60 bin lira boşa gitti

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Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, güvenlik gerekçesiyle sanat günlerinin bir kısmının yasaklanmasına tepki gösterdi: “Haziranda başvuru yaptık. Yetkililer bizi oyaladı. Harcadığımız 60 bin lira hepsi boşa gitti.”

Belediye, 24-30 Temmuz tarihlerinde düzenlemeyi planladığı ‘1’inci Uluslararası Ovacık Sanat Günleri’nin OHAL nedeniyle yasaklandığını duyurmuştu.

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Kaymakamlıktan belediyeye gönderilen resmi yazıda, etkinliğin bazı kısımlarına izin verildiği, bazı kısımlarına güvenlik gerekçesiyle izin verilmediği bildirildi.

Belediye başkanı Maçoğlu, etkinliğin OHAL gerekçe gösterilerek engellendiğini belirterek, “60 bin lira harcama yaptık ve hepsi boşa gitti. İnsanları güldürüp, eğlendirip bilim ve sanat insanlarıyla buluşturacaktık” dedi.

Başvurularını haziran ayı başında yaptıklarını, yetkililerin kendilerini oyaladığını ifade eden başkan, şunları söyledi: “Başvurumuzu yaparak, program çalışmasını başlattık. İl ve ilçemiz büyük bir ekonomik krizle boğuşuyor. Etkinlik programlarına birçok bilim insanı, sanatçı, düşünce adamı, aydın ve yazar katılacaktı. Amacımız insanlarımızın son yılarda yaşadığı olumsuzluklardan az da olsa kurtulması, insanlarımızın yüzlerinin gülmesini sağlamak ve esnafımızın biraz gelir elde etmesidir. İnsanlarımızı sanatçılarla, aydınlarla, bilim insanlarıyla ve yazarlarla buluşturup, güzel bir ortam yaratmak istiyorduk. Çağırdığımız insanların hepsi kamoyunca bilinen, tanınan insanlardı. Sadece belirlenen iki-üç etkinliğe izin verilmiş ve diğerleri iptal edilmiştir. Bu halkın eğlenmesine, sanatçı ve aydınlarla buluşmasına izin verilmemiştir. Gerekçe OHAL olarak gösterilmiştir. Halkımızın bu sıkıntılı ortamda eğlenmesine bile izin yok.”