Sanat da konkordatoya takıldı: Bali Müzayede mahkemeye başvurdu

Bali Müzayede mahkemeye başvurarak konkordato talep etti.

Ekonomik krizle başgösteren konkordato ülkenin kültür sanat hayatında da kendini göstermeye başladı. İstanbul’un Beşiktaş semtinde bulunan ünlü müzayede evlerinden Bali konkordato başvurusunda bulundu.

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1968’de İsmail Bali tarafından sanat galerisi olarak kurulan şirket, oğulları Hakan ve Serkan Bali yönetiminde müzeye şirketine dönüşerek antika, eski eser ve sanat eserleri alım ve satımı yapıyordu.

İstanbul 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruyla ilgili şirketten herhangi bir açıklama gelmedi.

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Alacaklıların başvuruya yedi gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.