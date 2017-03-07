Sanaldan gerçeğe: İngiliz müzik grubu Gorillaz beş yıl sonra ilk defa sahneye çıkıyor

İngiliz ‘sanal’ müzik grubu Gorillaz beş yıl sonra ilk defa konser vereceğini açıkladı.

Independent’ta yer alan habere göre efsanevi İngiliz müzik grubu Blur’un solisti Damon Albarn’ın kurucusu olduğu sanal müzik grubu Gorillaz, kurgusal karakterlerden oluşuyor ve bu kurgusal animasyon karakterler konser esnasında ekrana yansıtılıyor.

Gorillaz 10 Haziran’da Kent şehrinde kendilerinin düzenleyeceği ve ikinci albümleri ‘Damon Days’e atıfla ‘Demon Dayz’ adı verilen festivalde sahneye çıkacak. Festival için şu ana kadar açıklanan tek grup Gorillaz ancak ilerleyen günlerde yeni isimlerin de açıklanması bekleniyor.

En son 2011 yılında birlikte sahneye çıkan İngiliz grubun yeni albümünün bu yıl çıkacağı duyurulmuştu.

Solist Damon Albarn, yeni albümün ‘çok hızlı’ ve ‘fazlasıyla enerjik’ olacağını söylemişti.

Grubun karakterlerinin ve görsel tarafının yaratıcısı ilustratör Jamie Hewett, ortakların yeni albümün kayıt sürecinde acele etmek istemediklerini çünkü yeni albümün kulağa ‘muhteşem’ geldiğini söylemişti.