Sanal para birimi Bitcoin altını da geçti

Sanal para birimi Bitcoin’in değeri bir ons altın değerini geride bıraktı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Bitcoin halihazırda 1268 dolardan işlem görürken altının ons fiyatı ise 1233 dolarda kaldı.

Geçen yılın sonlarına doğru ‘önlenemez’ yükselişi süren Bitcoin’deki son artışın Çin’den gelen talepten kaynaklandığı düşünülüyor. ‘Madenci’ adı verilen yazılımcılar tarafından üretilen Bitcoin’in ana kaynağı olan Çin’de yetkililer sanal para biriminin ülkeden para çıkarmak için kullanıldığı uyarısı yapmıştı.

Karaborsanın ‘gözbebeği’

Bitcoin’i en çok kullananların başında yasa dışı ürün ticareti yapanlar geliyor. Uyuşturucudan silaha; sahte pasaporttan ‘hacker’ kiralamaya kadar birçok ‘hizmet’ internetten Bitcoin aracılığıyla temin edilebiliyor. Yasadışı ürün temin edenler bu yöntem sayesinde dünyanın her tarafına satış yapıyor, aynı zamanda da bu satışlar takip edilemiyor.

Yatırımcılar da ‘boş değil’

Bitcoin’in bir diğer ‘kullanıcı’ kategorisini ise yatırımcılar oluşturuyor. İlk çıktığı zaman 1 dolar olan Bitcoin’in zaman içinde ‘oturmasıyla’ yatırımcılar da sanal paraya yönelmeye başladı. Geçen yıl bu zamanlarda sadece 400 dolardan işlem gören Bitcoin, bir yıl içinde yatırım yapanların paralarını da ‘en az’ üçe katlamış oldu.