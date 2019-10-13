SANA: Suriye ordusu kuzeye yöneldi

Suriye devlet ajansı SANA, Suriye ordusunun kuzeye yöneldiğini, Menbiç ve Kobani’ye gireceğini iddia etti.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, Rusya’nın Suriye’deki güçlerinin sözcüsü, bir Rus kanalına yaptığı açıklamada “ABD bölgeden askerlerini çeker çekmez Rus ve Suriyeli askerler Kobani ve Menbic’e gidecek” dedi.

Reklam

Reuters ise Lübnan merkezli ve Suriye hükümetine yakın çizgideki Al Mayadeen televizyonunun “Suriye ordusu 48 saat içinde Kobani ve Menbiç’e girecek” dediğini aktardı.

Rusya merkezli Sputnik Arapça da Suriye ordusundan ‘büyük bir takviye birliğinin’ Menbiç’e doğru yola çıktığını, Rusya’nın bunu bir yanda Suriye diğer yanda ABD ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile müzakere ederek sağladığını yazdı.

Amerika’nın Sesi muhabiri Mahmut Bali de Suriye askerlerinin Ruslarla beraber Menbic’in kuzeyindeki Sacur’a girdiğini bildirdi.

Reklam

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de, DSG’nin ‘Türkiye’nin saldırısına karşı koymak için’ Suriye ve Rusya ile bir anlaşma yapma girişimlerinde bulunduğunu açıklamıştı ve Suriye ve bir anlaşmaya varılmasının beklendiğini söylemişti.



