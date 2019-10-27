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Yaramazlara biraz batar!

SANA: Resulayn’da Türk güçleriyle Suriye ordusu arasında çatışma çıktı

Suriye’nin Resulayn bölgesinde Türk güçleriyle Suriye ordusu arasında çatışma çıktığı öne sürüldü.

Reuters’in Suriye devlet ajansı SANA’ya dayandırdığı haberinde olaya ilişkin henüz başka bir detay paylaşılmadı.

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