SANA: Resulayn’da Türk güçleriyle Suriye ordusu arasında çatışma çıktı

Suriye’nin Resulayn bölgesinde Türk güçleriyle Suriye ordusu arasında çatışma çıktığı öne sürüldü.
Reuters’in Suriye devlet ajansı SANA’ya dayandırdığı haberinde olaya ilişkin henüz başka bir detay paylaşılmadı.
Yaramazlara biraz batar!
Suriye’nin Resulayn bölgesinde Türk güçleriyle Suriye ordusu arasında çatışma çıktığı öne sürüldü.
Reuters’in Suriye devlet ajansı SANA’ya dayandırdığı haberinde olaya ilişkin henüz başka bir detay paylaşılmadı.
Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarını korumak amacıyla bölgede kalmasını ‘petrol sahalarının işgali ve devlet haydutluğu’ olarak nitelendirerek, ABD’nin bölgede petrol kaçakçılığı yaptığını öne sürdü. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, dört gün önce, petrol kaynaklarının IŞİD ya da diğerlerinin kontrolüne geçmesini önlemek için Suriye’nin kuzeyinde belli bölgelerde Demokratik Suriye Güçleri’yle […]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın mektubuyla ilgili cumhurbaşkanının tavrına yönelik, “Ne yapsın sayın cumhurbaşkanı, hatıra olarak saklayıp müzeye mi koysun? ABD’ye iade etmesi en doğru yoldur” dedi.
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Koncuk, sözü kendi seçim bölgesi için bile dinlenmeyen bir GİK üyesi olmaktan, tabana kulak verilmemesinden şikayet ederek, “İtaat et, rahat et” düsturunun kendisine göre olmadığı için istifa ettiğini duyurdu.
İstanbul’da, Kemerburgaz Kent Ormanı’nın açılışını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki yıldır “Acaba Kılıçdaroğlu ne olacak” diye kendisiyle uğraşıldığını belirterek, “Kardeşim, benimle uğraşmaktan vazgeçin, İstanbul’la uğraşın. İstanbul’u, İstanbul yapın” dedi.
Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyeliğinde 25’inci yılı doldurduğu için Yüksek Divan Kurulu üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kurul toplantısında “FB sevdası gönlümüze çocuklukta düştü” dedi.