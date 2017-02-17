Samsung’un veliahdı ‘rüşvet verip siyasi nüfuz elde etmek’ten tutuklandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un başkan yardımcısı Lee Jae-yong tutuklandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Samsung’un bir sonraki başkanı olarak görülen Lee, devlet başkanı Park Geun-hye’nin yetkilerinin elinden alınmasıyla sonuçlanan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklandı.

Lee, Park’ın kar amacı gütmeyen bazı kuruluşlara ‘bağış’ kılıfında 40 milyon dolar rüşvet verip karşılığında ‘siyasi nüfuz’ elde etmek ve ihalelerde devletten imtiyaz sağlamaya çalışmakla suçlanıyor.

Bağışların, Samsung’un şirket birleştirme sürecine siyasi destek almaya çalıştığı dönemde yapıldığı öne sürülüyor.

Hem Lee hem de Samsung suçlamaları reddetti.

Merkezde Çoy bulunuyor

Park’ın yetkilerinin alınmasına uzanan skandalın merkezinde ise başkanın gözaltındaki yakın arkadaşı Çoy Sun-sil yer alıyor.

Park’ın eski arkadaşı Çoy, devlet kademesinde herhangi bir görevi olmamasına rağmen, kendisini cumhurbaşkanının arkadaşı olarak tanıtıp zimmetine 9 milyon dolar geçirmekle suçlanmıştı.