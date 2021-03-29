Samsun’da üç günde 1933 kişiye 849 bin 785 lira ceza kesildi

Samsun’da üç gün içinde çeşitli nedenlerle 1933 kişiye 849 bin 785 lira ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığına göre 26-29 Mart tarihlerinde Samsun narkotik ve Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçe emniyetince ‘şüpheli araç ve sabit yol uygulamaları’ yapıldı.

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39 bin 64 kişinin GBT’si sorgulandı. 75 aranan kişi tespit edilip 17’sine adli işlem yapıldı.

123 kişiye idari işlem yapılarak 59 bin 885 lira para cezası kesildi. 7 bin 96 araç kontrol edilip 1810 sürücüye 789 bin 900 lira para cezası kesildi, 171 araç trafikten men edildi.

627 işyeri kontrol edilip 10’una ceza işlem uygulandı.

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Dört tabanca, iki av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 33 mermi, 33 kesici alet, 7,44 gram esrar, 50,24 gram kannabinoid, 6,48 gram metamfetamin, 1,64 gram kenevir tohumu, üç ekstazi, 122 sentetik ecza, 13 metamfetamin emdirilmiş peçeteye el konuldu.