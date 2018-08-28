Samsun’da polis okulunun başındaki emniyet müdürü makam odasında intihar etti

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu’nda müdür olarak görev yapan 1’inci sınıf emniyet müdürü 54 yaşındaki Cihan Alagöz, makamında, tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

Alagöz’ün makam odasından, 17.30 sıralarında silah sesi geldi. Silah sesini duyan polisler içeri girdiklerinde Alagöz’ü kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, tabancasını başına ateşleyen Alagöz’ün hayatını kaybettiğini belirlendi.

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İncelemenin devam ettiği öğrenildi.

Alagöz’ün 1989 yılında Polis Akademisi’nden mezun olduğu ve sırasıyla İstanbul, Van, Sinop, Samsun il emniyet müdürlüklerinin çeşitli birimlerinde ve Filistin’de uluslararası kuruluşta görev yaptığı öğrenildi. Alagöz’ün, Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde müdür iken, 8 Nisan 2015’te son görevine atandığı belirtildi.