Samsun’da öğrencisini diz çöktürerek döven lise öğretmenine soruşturma

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bir öğrencisini diz çöktürerek döven lise öğretmeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali-Emine Kahvecioğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 9/B sınıfında meydana gelen olayda, sınıf öğretmeni olan biyoloji öğretmeni S.K., dersini dinlemeyen öğrencisi M.Ö.’yü tahtaya çıkarıp diğer öğrencilerinin gözü önünde dövdü.

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Öğrencisini diz üstü yere çöktürerek saçından tutup tokatlayan öğretmen, diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Aile, öğretmenden şikayetçi oldu.

Öğretmenle ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya, olayın iki hafta önce meydana geldiğini söyleyerek, “Öğretmenle ilgili soruşturma başlatıldı. Öğretmenimizin ifadesine göre öğrenci kendisine küfür edip hakarette bulunmuş. Şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmemiz mümkün değil. Olay tüm detaylarıyla soruşturuluyor” dedi.

İl milli eğitim müdürlüğünden de konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: “İlimiz Tekkekoy ilcesinde bir okulda gerçeklesen öğrenci darp olayı ile ilgili öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın selameti açısından öğretmen okulundan uzaklaştırılmıştır.”