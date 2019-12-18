Samsun’da öğrenci servis minibüsü devrildi: İki ölü, 10 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkan öğrenci servis minibüsü devrildi. Yaralanan 12 öğrenciden durumları ağır olan Batuhan Yılmaz ile Zülal Işıl Çörtük, kaldırıldıkları hastanelerde, tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 10 yaralının tedavilerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Kaza, saat 16.30 sıralarında ilçenin Irmaksırtı mevkii, Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Samsun’dan Çarşamba ilçesine seyir halinde olan Dursun P. idaresindeki 55 C 6076 öğrenci servis minibüsü, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, 12 öğrenci yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların bulundukları yerden çıkarılması için ekipler çalışma başlattı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.