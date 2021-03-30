Samsun’da ‘kırmızı’ alarm: Emniyet takviye gönderdi, artık ‘uçan kuşa’ HES sorulacak

Haftalık vaka sayısı rekor üzerine rekor kıran Samsun’da önlemler sıkılaştırılıyor.

E-devletten alınan HES Kodu, kişinin risk durumunu gösteriyor. (Fotoğraf: DHA)

Yaklaşık 600 bin kişinin yaşadığı kentte 100 bin nüfusta haftada 508 vaka görülüyor. Bu bağlamda ilk sırada yer alan Samsun, ‘risk haritası’nda da dört haftadır kırmızı kategoride.

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Denetimleri inceleyen vali Zülkif Dağlı, HES kodu uygulamasına büyük önem verildiğini belirterek İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 209 hazır kuvvet ekibinin Samsun’a gönderildiğini söyledi.

Vali, bu kuvvetlerden 27’sinin Çarşamba, 27’sinin Bafra ilçesinde, geri kalanların da Mecidiye ve Çiftlik caddelerinde görevlendirildiğini ifade etti.

11 kişi karantinayı delmiş

Dağlı, şöyle devam etti: “Tamamen sokakları tutmak suretiyle HES kodu sorgulaması yapıyoruz. HES kodu önemli bir konu, 209 arkadaşımız bu konuda görev yapıyor. Dün 11 vatandaşımızı karantinada olması gerekirken dışarda gezerken yakaladık. Bankaya girmeye çalışan, pazarda olan veya diğer başka alanlarda her gün buna benzer vatandaşlarımız olabiliyor.

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İhbar edin

Ben Samsunlulara çağrıda bulunmak istiyorum; pozitif veya temaslı olduğunu bildikleri kişileri 112’ye ihbar etsinler. Biz bu kişilere anında müdahale ediyoruz. İnşallah hep birlikte yeneceğiz. Biliyorsunuz şehirlerarası HES kodu uygulamasını başlatan ilk illerden birisiyiz. Arkadaşlarıma şöyle bir talimat verdim… ‘Uçan kuştan bile HES kodu soracaksınız.’ Bunu yapmamız gerekiyor. Dün 40 bin kişiye HES kodu sorduk, bu çok büyük bir rakam.”