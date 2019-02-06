Samsun’da iş cinayeti: Beşinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun’da inşaat halindeki binanın beşinci katından düşen işçi Yılmaz Uzun hayatını kaybetti.
Olay, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bugün meydana geldi.
İnşaatta çalışan işçi Uzun, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek beşinci kattan merdiven boşluğuna düştü.
Ağır yaralanan Uzun, olay yerine çağırılan ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.
Yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçi hayatını kaybetti.
Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.