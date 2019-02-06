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Yaramazlara biraz batar!

Samsun’da iş cinayeti: Beşinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun’da inşaat halindeki binanın beşinci katından düşen işçi Yılmaz Uzun hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Olay, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bugün meydana geldi.

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İnşaatta çalışan işçi Uzun, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek beşinci kattan merdiven boşluğuna düştü.

Ağır yaralanan Uzun, olay yerine çağırılan ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

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Yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçi hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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