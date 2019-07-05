Samsun’da dördüncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde inşaat işçisi Muharrem Külah, çalıştığı inşaatın dördüncü katından düştü.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Külah, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaramazlara biraz batar!
Samsun’un Bafra ilçesinde inşaat işçisi Muharrem Külah, çalıştığı inşaatın dördüncü katından düştü.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Külah, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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