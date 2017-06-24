Samsun’da çocuğun kafasına parke taşıyla vuran saldırgan ‘zihinsel rahatsızlığı’ nedeniyle tutuklanmamış 

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel taciz ve darpla suçlanan 33 yaşındaki Osman Ç.’nin ‘zihinsel rahatsızlığı’ nedeniyle tutuklanmadığını savundu.

Samsun’da dokuz yaşında bir kız çocuğunun kafasına parke taşıyla vuran Osman Ç., bu olaydan iki ay sonra bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Ç., her iki olay nedeniyle çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

‘Hastanede gözlem altında tutuluyor’

Darp ve tacizle suçlanan Osman Ç.’nin tutuklanmamasına yönelik tepkiler üzerine başsavcılıktan yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelinin dengesiz davranışlar sergilediği ve akıl sağlığı yönünden muayene için hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Osman Ç.’nin yüzde 40 oranında zihinsel rahatsızlığı olduğu yönündeki rapor sonrası adli kontrol verilerek Samsun Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alındığı kaydedilen açıklamada “Halen gözlem altında bulunan şüpheli O.Ç. hakkında taciz olayından dolayı 15.05.2017 tarihinde Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmış, küçük kız çocuğuna yönelik yaralama olayı ile ilgili soruşturma ise devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.