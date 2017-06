Samsun’da ‘Cenneti gördüm’ diyerek ikinci kez intihara kalkışan yurttaş vazgeçirildi

Samsun’da, iki gün önce “Cenneti gördüm” diyerek Gazi Devlet Hastanesi’nin çatısında intihara kalkışan 19 yaşındaki O.H bu kez Çarşamba’da beş katlı apartmanın çatısından intihar etmek istedi.

O.H bir kez daha polisin iknasıyla çatıdan indirildi.

O.H iki gün önce Gazi Devlet Hastanesi’nin çatısına çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin görüştüğü O.H. intihardan vazgeçti. Gazetecilerin “Niye ölmek istedin?” sorusuna O.H., “Cenneti gördüm onun için” yanıtını verdi.

19 yaşındaki O.H., bugün de Çarşamba’da intihar girişiminde bulundu. Beş katlı apartmanın çatısına çıkan O.H.’yi görenlerin haber verdiği polis, yaklaşık 20 dakika çatıda O.H.’yle görüştü.

Emniyete götürülen ve aç olduğunu söyleyen O.H’ye yemek verildi.