Samsun’da buzlanan viyadükte 15 araç çarpıştı: Dört yaralı

Samsun’da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 15 aracın karıştığı trafik kazasında dört kişi yaralandı.
AA’nın aktardığına göre Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki viyadükte buzlanma nedeniyle kayan TIR, yol kenarındaki korkuluklara çarptı.
Ardından gelen 14 araç da birbirine çaptı. Kazada biri ağır, dört kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, trafik ekipleri araçların viyadük altından geçişine izin verdi.