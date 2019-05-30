Samsun’da belediye, suya zammı eleştiren ‘yandaş’ gazeteye aboneliğini iptal etti

Samsun’da yayın yapan yerel ‘Haber’ gazetesinde, seçim sonrası suya yapılan yüksek zam oranlarınının eleştirilmesi üzerine, Samsun belediyesi, gazeteye olan aboneliğini sonlandırdı. Gazetenin genel müdürü Ali Yılmaz Ergen, abonelik iptalini gazetedeki köşesine taşıyarak, ‘İki günlük eleştiriye bile tahammül edememişler’ dedi.

Fotoğraf: habergazetesi.com.tr

Samsun’da, 31 Mart yerel seçimleri öncesi suya yüzde 15 indirim yapan AKP’li büyükşehir belediyesinin, seçimi yeniden kazanmalarının hemen sonrasında ise suya yüzde 25, sayaç bakım bedeline ise yüzde 150 zam yapması, kentte ve yerel medyada eleştirilmekle kalmamış, ulusal medyada da haber olmuş, ayrıca sosyal medya hesaplarından da eleştirilmişti.

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Samsun’da suya yapılan zammın geri alınması için çeşitli protestolar yapılırken, kentteki gazete ve internet siteleri de zammın geri alınmasına yönelik haberler yapıyor.

Samsun’da hem basılı yayın yapan hem de internet sitesi ile yayınlarını duyuran yerel ‘Haber’ gazetesi de suya yapılan aşırı zam haberini manşetine taşıdı. AKP’ye yakın olduğu bildirilen gazetenin aboneleri arasında AKP’li büyükşehir belediyesi de bulunuyordu.

Ergen, önceki günkü köşe yazısında, ‘Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden aranarak gazete aboneliklerinin iptal edildiğini ve bu talimatın yönetimin kararı sonucu verildiğinin söylendiğini’ yazdı.

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‘İki günlük eleştiriye tahammül edememişler’

Ergen’in, ‘Herkes kendine yakışanı yapar başkan’ başlıklı, konu ile ilgili yazısı, şöyle:

“Öğleden sonra, Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu’ndan gazetemizi arıyorlar ve ‘1 Haziran’dan sonra bize gazete göndermeyin. Aboneliğiniz iptal edildi. Bize verilen talimat bu. Yönetimin kararı’ diyorlar.

Yani, bu telefonun anlamı şu ; ‘Siz mi bizi su zammından dolayı eleştiriyorsunuz? Biz de size bunun bedelini ödetiriz…’

İki günlük eleştiriye bile tahammül edememişler yani…

Siz, bir kalemde suya yüzde 25 gibi anormal bir zam yapacaksınız, ve bu su Türkiye’de kullanılan suyun en pahalısı olacak, sonra da, herkesin gözünün içine baka baka, dalga geçer gibi, ‘Bu zamma rağmen en ucuz suyu kullanan İllerden bir Samsun…’ diyeceksiniz, biz de iki satır eleştiri yapınca, ‘Aboneliğini kesiyorum haaa…’ diye, aba altından sopa göstereceksiniz.

Vah vah vah…Bu kadar küçük hesap haa… Çok yazık…

Biz sizin yaptığınızı yapmayız. Haberlerinizi kesmeyiz. Hem haberlerinizi yaparız, hem de eleştirilerinizi…

Unutmayınız ki, herkes kendine yakışanı yapar başkan.

Siz kendinize yakışanı yaptınız, eyvallah…

Bu halkın menfaati için, biz de, kendimize yakışan ne ise onu yapmaya devam edeceğiz.

Hiç tereddütünüz olmasın…

Biz, 20-30 gazeteye teslim olacak insanlar değiliz.

Gerekirse mesleğimizi feda ederiz ama kalemimizi ve şahsiyetimizi asla…

Bir de halkımızı, bilesiniz…”