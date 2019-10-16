Samsun’da AKP’nin toplantısı belediye bütçesinden karşılanmış

Samsun büyükşehir belediyesinin, AKP’nin Karadeniz bölge toplantısı için 357 bin 500 lira harcadığı öne sürüldü.

Fotoğraflar: DHA

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre AKP’nin ‘Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı’, 11-13 Ekim tarihlerinde Sheraton Grand Samsun Hotel’de yapıldı. Toplantıya, Karadeniz bölgesinde 128 AKP’li il ve ilçe belediye başkanı katıldı.

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Haberde, toplantı için 3 Ekim’de belediyenin organizasyon hizmeti için ihaleye çıktığı belirtildi. İhaleye ise sadece belediye şirketi olan Samsun Kültür Turizm Şirketi katıldı. Toplantı için de 357 bin 500 lira harcandığı iddia edildi.

CHP’den tepki

Toplantıya AKP Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de katılmıştı.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, ülkenin ekonomik koşullarının kötü olduğu bir dönemde, belediyenin böyle bir harcama yapmasını doğru bulmadıklarını söyledi. Zeybek, “Biz tasarruf yapmak isterken bunlar bu tür harcamalar yapıyor” dedi.