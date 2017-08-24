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Yaramazlara biraz batar!

   
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Bunu diyen bir vali: Öğretmenler çocukları terbiye amaçlı okşayabilir, arkalarındayız

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Samsun Valisi Osman Kaymak, “Terbiye amacıyla öğretmen arkadaşlar çocukları okşayabilir. Bize gelen şikayetlerde biz sizin yanınızda olacağız” dedi.

CNN Türk’te yer alan habere göre eğitimciler toplantısına katılan valinin sözleri şöyle: “Söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın. Öğrencinin, işte terbiye amacıyla hafif okşanması konusunda rahat olun. Malum insanlar en küçük bir durumda şikayet dilekçesi yazıyorlar valiliğe. ‘Öğretmen öğrencimizi dövdü, kulağını çekti’ diye. Terbiye amaçlı, eğer öğretmen arkadaş psikopat değilse, terbiye amaçlı çocuğun geleceği için sınıfında bunu yapmışsa biz her zaman sizin yanınızdayız.”

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