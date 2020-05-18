Samsun valiliğinden 19 Mayıs’ta çelenk sunmaya izin çıkmadı

Samsun valiliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Onur Anıtı’na çelenk sunma törenine izin vermediği bildirildi.

Fotoğraf: Arşiv

Geçen sene devletin zirvesinin de katıldığı Samsun’daki törenlerde, Atatürk’ün Bandırma Vapuru’yla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gelişi de kutlanıyor.

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Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Samsun temsilcisi ve Eğitim İş Sendikası’nın Samsun Şube Başkanı Rüstem Kara’nın izin için verdiği dilekçeye olumsuz yanıt geldi.

4 Mayıs’ta valiliğe sunulduğu belirtilen dilekçeye vali yardımcısı Hasan Balcı imzasıyla 11 gün sonra verilen cevapta, 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı, bu yüzden çelenk sunmanın uygun bulunmadığı belirtildi.

Kara, Samsun’un simgesi sayılan bronz Atatürk heykeline sekiz-10 kişilik bir grupla çelenk sunmak istediklerini söyledi.

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Kara, valiliğin kararını şöyle eleştirdi: “İstanbul’da 1 Mayıs’ta Taksim Anıtı’na emek örgütlerinin çelenk sunulmasına izin verildi. Sosyal mesafe kurallarına uyularak, maske takılarak çelenk sunma isteğimize virüs gerekçe gösterildi.

Üstelik AVM’ler, berberler açık. Atatürk’ün adını, eserlerini, yaptıklarını yok saymak isteseler bile başaramayacaklar. Büyük devrimcinin gösterdiği yol, yolumuzdur. Böyle yasak olmaz. Bu anlayışı ve kararı verenleri de kınıyoruz.”