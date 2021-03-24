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Yaramazlara biraz batar!

Samsun nasıl vaka rekoru kırmasın? Testi pozitif pazarcı tezgah başında yakalandı

Haftalık vaka sayısında ilk sırada yer alan Samsun’da bir pazarcı, Covid-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen tezgahının başına geçti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ‘çok yüksek riskli’ kategoride yer alan 1.3 milyon nüfuslu kentte, haftalık olarak 100 bin nüfusta 508 vaka görülüyor.

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Çarşamba ilçesindeki Doğuyaka Kapalı Pazarı’nı denetleyen zabıta, meyve-sebze satan 48 yaşındaki E.A.’dan, risk durumunu sorgulamak için HES kodunu istedi. Ancak pazarcı, telefonunun yanında olmadığını söyleyerek kodu vermedi.

Bunun üzerine kimlik sorgulaması yapılınca, kızının testinin pozitif olduğu anlaşıldı. Bu nedenle temaslı sayılan pazarcının da evde kalması gerekiyordu.

Ekipler, detaylı sorgulama yapınca, aslında E.A.’nın testinin de pozitif çıktığını belirledi. Cezai işlem uygulanan E.A., il merkezinde karantinaya alınmak üzere yurda yerleştirildi.

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