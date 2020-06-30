Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz istifa etti: Bu şartlarda ilerleyemeyiz

Hükümetin baroların seçim sistemini değiştirmeye yönelik teklifini protesto eden Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz “Bizler bu şartlarda ilerleyemeyiz” diyerek istifa etti.

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Samsun Barosu Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktıktan sonra açıklama yapan Gürbüz şunları söyledi: “Yasa teklifini kabul etmiyoruz. Bizler bu şartlarda ilerleyemeyiz. Artık bu işin sürdürülecek bir tarafı kalmamıştır. Ben an itibariyle Samsun Barosu Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bunu hem bugünkü şartlara tepki olarak hem de bu 15 gün içerisinde yaşananlardan dolayı, yaşadıklarımdan dolayı istifa ediyorum.”