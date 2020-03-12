Şampiyonlar Ligi’nde ‘corona’ nedeniyle maçlar ertelendi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu Manchester City – Real Madrid ve Juventus – Olympique Lyon rövanş maçları ‘corona‘ nedeniyle ertelendi.

Manchester City Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Real Madrid Erkek Basketbol Takımı’nda yeni tip corona virüslü bir oyuncu tespit edilmesi ve tüm Real Madrid takımlarının 15 gün boyunca karantina altına alınması nedeniyle UEFA’nın maçı erteleme kararı aldığı belirtildi.

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Real Madrid’in sahasında oynanan ilk ayak karşılaşmasını Manchester City, 2-1’lik skorla kazanmıştı.



