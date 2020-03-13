Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi

UEFA, corona virüsü salgını nedeniyle gelecek hafta oynanması planlanan tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarının ertelendiğini açıkladı.
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Avrupa Komisyonu: Yunan-Türk sınırındaki sığınmacılar arasında ‘corona’lı yok
Avrupa Komisyonu Sözcüsü, “Elimizdeki bilgilere göre, Yunanistan’daki sığınmacılar arasında teyit edilmiş coronavirüs vakası bulunmuyor. Daha önce bahsi geçen kişinin sığınmacı değil, bölge sakinlerinden biri olduğu ortaya çıktı” dedi.
Kamu personelinin yurt dışına çıkışı ‘corona’ nedeniyle durduruldu
Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışlarının durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete’de yayınlandı.
Borsada ani dalgalanmalara önlem
Borsa İstanbul Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) gün içindeki hareket aralığını belirleyen fiyat marjları düşürüldü, hisse senedi fiyatlarındaki ani dalgalanmalarda çalışan devre kesici uygulamasına ilişkin de düzenlemelere gidildi.
Küresel piyasalardaki satış baskısı Türkiye ekonomisini nasıl etkiliyor?
Küresel piyasalarda sert satış baskısı, küresel tedarik zincirinde kırılma, seyahat sınırlamaları ve insanların birbirine daha az temasla yaşamak istemesine neden olan corona virüsü salgını ile eş zamanlı petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, Türkiye piyasalarında da güçlü satış baskısını beraberinde getirmiş durumda.
Sağlık Bakanlığı, ‘corona’ tedavisinde HIV ve sıtma ilaçlarını kullanacak
Sağlık Bakanlığı, ‘corona’ vakalarında teşhis sürecini ve hangi tedavinin uygulanacağının ayrıntılı olarak anlatıldığı Covid-19 algoritmasını yayınladı. ‘Corona’ vakalarında AIDS tedavisinde kullanılan ilaçların kombinasyonu ile sıtma tedavisinde kullanılan bazı ilaçların kullanılacak.