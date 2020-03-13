Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi

UEFA, corona virüsü salgını nedeniyle gelecek hafta oynanması planlanan tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarının ertelendiğini açıkladı.

BeIN Sports’a çağrı: Süper Lig maçları şifresiz yayınlansın

TFF: Seremonide tokalaşma, refakatçi çocuk olmayacak

Galatasaray: Maçlar 15 gün ya da bir ay süreyle ertelenmeli

SON HABERLER

Borsada ani dalgalanmalara önlem

Borsa İstanbul Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) gün içindeki hareket aralığını belirleyen fiyat marjları düşürüldü, hisse senedi fiyatlarındaki ani dalgalanmalarda çalışan devre kesici uygulamasına ilişkin de düzenlemelere gidildi.

Küresel piyasalardaki satış baskısı Türkiye ekonomisini nasıl etkiliyor?

Küresel piyasalarda sert satış baskısı, küresel tedarik zincirinde kırılma, seyahat sınırlamaları ve insanların birbirine daha az temasla yaşamak istemesine neden olan corona virüsü salgını ile eş zamanlı petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, Türkiye piyasalarında da güçlü satış baskısını beraberinde getirmiş durumda.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...