Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi

Küresel piyasalarda sert satış baskısı, küresel tedarik zincirinde kırılma, seyahat sınırlamaları ve insanların birbirine daha az temasla yaşamak istemesine neden olan corona virüsü salgını ile eş zamanlı petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, Türkiye piyasalarında da güçlü satış baskısını beraberinde getirmiş durumda.