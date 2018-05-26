Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonu finalinde İngiliz ekibi Liverpool’u 3 – 1 mağlup eden İspanyol temsilcisi Real Madrid, Avrupa’nın en büyüğü oldu.

Real Madrid üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.

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Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadelede Real Madrid’e şampiyonluğu getiren golleri 51’inci dakikada Karim Benzema ile 64 ve 83’üncü dakikada Gareth Bale kaydetti. Liverpool’un tek golü ise 55’inci dakikada Sadio Mane’den geldi.

Bu arada Liverpool’da Muhammed Salah, 26’ncı dakikada omzundan sakatlanarak oyundan alındı. Mısırlı yıldız saha kenarına ağlayarak gelerek yerini Adam Lallana’ya bıraktı.

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Mücadelenin 90+3’üncü dakikasında bir taraftar sahaya girdi. Real Madrid atağında sahaya giren taraftar, güvenlik güçleri tarafından saha dışına çıkarıldı.

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kupayı en çok müzesine götüren Real Madrid, 13’üncü kez mutlu sona ulaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonu finalinde Liverpool’u 3 – 1’lik skorla deviren Real Madrid, kupanın bu isimle oynandığı 26 yıllık süreçte üst üste üç kez şampiyon olan ilk takım olarak tarihe geçti.

Ayrıca kupayı üst üste kazanan ilk teknik adam olmayı başaran Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, kupayı üçüncü kez kazanarak unvanını geliştirdi.