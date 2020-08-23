Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih!

Şampiyonlar Ligi’nin finalinde Paris Saint-Germain’i (PSG) yenen Bayern Münih kupayı kazandı.
Alman ekibi Bayern Münih ile Fransız temsilcisi PSG, bugün Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Luz Stadı’nda karşılaştı. Covid-19 tedbirleri nedeniyle maç seyircisiz oynandı.
Karşılıklı ataklara sahne olan ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Bayern Münih, maçın 59’uncu dakikasında Kingsley Coman’ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmadı.
Bayern Münih, şimdiye dek 10 final maçına çıkarken, beş kez kupayı müzesine götürmüştü. Alman temsilci bugün altıncı kez final kazanmış oldu. PSG ise tarihinde ilk defa final maçı oynadı.
Dokuzuncu maç
Final maçı, iki takımın birbirleriyle oynadığı dokuzuncu maç oldu. Bu maça kadarki maçların beşini PSG, üçünü de Bayern Münih kazanmıştı.