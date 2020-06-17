Şampiyonlar Ligi finali Lizbon’da; gelecek yılki İstanbul’da

Şampiyonlar Ligi’nin İstanbul’da oynanması planlanan finali Portekiz’in başkenti Lizbon’da oynanacak. Avrupa futbolunun patronu UEFA, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda aldığı kararlar doğrultusunda, 2021 yılındaki finalin İstanbul’da oynanacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Mayıs ayında oynanması planlanan final maçının, salgın nedeniyle 23 Ağustos’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanması kararlaştırılmış sonra bu kararın da gözden geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

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AA’nın haberine göre UEFA Yönetim Kurulu’nun iki gün sürecek toplantısının ilk gününde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) ilişkin konular değerlendirildi.

2019-20 Şampiyonlar Ligi finalinin 12-23 Ağustos’ta, Lizbon’da sekizli final formatıyla oynanması kararlaştırıldı.

12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos’ta yarı final ve 23 Ağustos’ta da final maçı oynanacak.

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Lizbon’da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. Benfica’nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon’un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı.

17 ve 18 Mart’ta oynanması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş maçlarının nerede yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

UEFA, 7-8 Ağustos’taki maçların Portekiz ya da ev sahibi takımların stadında oynanması ihtimalini değerlendiriyor.

Dört takım daha çeyrek final bileti alacak

Manchester City-Real Madrid, Bayern Münih-Chelsea- Juventus-Olympique Lyon ve Barcelona-Napoli maçlarının ardından çeyrek final bileti alan son dört akım belli olacak.

Portekiz hükümeti dün Covid-19 nedeniyle son 24 saatte iki kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1522’ye çıktığını açıkladı. Son 24 saatte 300 yeni vaka tespit edildi.