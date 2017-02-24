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Yaramazlara biraz batar!

Şampiyon yaptığı Leicester City’den kovulan Claudio Ranieri: Hayalim öldü 

Geçtiğimiz sezon tarihinin ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazandırdığı Leicester City’den kovulan İtalyan menajer Claudio Ranieri, kulüp yönetiminin bu kararıyla ‘hayalinin öldüğünü’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Leicester City’yle yollarının ayrılmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Ranieri, “Dün, hayalim öldü. Premier Lig şampiyonluğuyla taçlandırdığımız geçen sezonun ardından tek hayalim, hep seveceğim bu kulüpte kalmaktı. Ne yazık ki olmadı” dedi.

‘Unutmak ne mümkün’

Başta ailesi olmak üzere, kulübe, tüm çalışanlara ve medyaya ayrı ayrı teşekkür eden İtalyan çalıştırıcı, Leicester City taraftarlarına ise ayrı bir parantez açtı: “Daha ilk günden beni bağrınıza bastınız, sevginizi gösterdiniz. Birlikte eriştiklerimizi kimse elimizden alamaz. Umarım her gün bunu düşünüp gülümsersiniz. Ben öyle yapacağım. Böyle mükemmel ve mutlu bir anı unutmak ne mümkün. Sizinle şampiyonluk yaşamak benim için bir onur.”

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