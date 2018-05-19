Şampiyon Galatasaray!

Süper Lig’in 2017-2018 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu.

Son haftaya lider giren Galatasaray, İzmir deplasmanında Bornova Stadı’nda Göztepe’yle karşılaştı.

Reklam

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle biterken 66’ncı dakikada Gomis penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Maçta başka gol olmadı. Galatasaray bu skorla, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin üç puan önünde ligi lider tamamladı.

Gol sayısını 29’a çıkaran Gomis, ligde Fenerbahçeli Alex’i geride bırakarak bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

Reklam

Galatasaray ligdeki 21’inci şampiyonluğunu elde etti.

Bu sonuçla Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, hepsi sarı-kırmızılı ekiple olmak üzere yedinci lig kupasını kazanmış oldu. Terim Galatasaray’ın başında ise toplam 17 kupa kaldırdı.

Ligi ikinci tamamlayan Fenerbahçe ise kendi evinde Konyaspor’u 3-2 yendi. Beşiktaş-Sivasspor maçı siyah-beyazlı takımın 5-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Başakşehir ise Kasımpaşa’yı 3-2’yle geçti.

Galatasaray’ın 75 puanla lider bitirliği ligde nihai puan durumu şöyle:

Bu sonuçlara göre Galatasaray direkt olarak Şampiyonlar Ligi’ne gidecek. Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi için eleme oynayacak.

Başakşehir ve Beşiktaş ise Avrupa Ligi için eleme oynayacak.