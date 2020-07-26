Şampiyon Başakşehir kupasını kaldırdı

Tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu elde eden Başakşehir, stadında düzenlenen törenle kupasını kaldırdı.
Ligin 33’üncü haftasında ikinci sıradaki Trabzonspor’un dört puan önünde 69 puanla şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir, bugün 34’üncü ve son hafta Kasımpaşa deplasmanında 3-2 mağlup oldu.
Süper Lig’in altıncı farklı şampiyonu unvanını elden eden Başakşehir, maçın ardından Kasımpaşa’daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’ndan üstü açık özel otobüsle Başakşehir’deki Fatih Terim Stadyumu’na hareket etti.
Başakşehir’i stat dışında az sayıda taraftar karşıladı. Futbolcular, ellerindeki bayrakları salladı, şampiyonluk şarkıları söyledi.
Kupa töreninin yapılacağı stada 3 bin 500 taraftar ateşleri ölçülerek alındı. Futbolcular ve teknik heyet, stadın ortasına kurulan özel platforma tek tek çağırılarak alkışlandı.
Törende, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için emekli edilen ’12’ numaralı forma da tribünde açıldı. Başkan Göksel Gümüşdağ’ın konuşmasının ardından futbolcular kupa kaldırdı.