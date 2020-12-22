Sami Kohen: Yaptırım politikası olsa olsa Ankara’yı Batı’dan uzaklaştırır

Bu olayda da Amerikalı politikacılar yeni Türkiye gerçeğini görmedikleri gibi, sebep-sonuç ilintisini de kavramış değiller. Yani Türkiye’nin ABD’den Patriot’ları alamadığı için Rusya’dan S-400’leri satın almak zorunda kaldığını anlamıyorlar. Üstelik, gene eski alışkanlıklarına göre, Türkiye’yi yaptırımlarla ‘yola getireceklerini’ sanıyorlar.

ABD’nin ve aynı şekilde AB’nin yaptırımlarla muhataplarını ‘yola getirmeyi’ başaracakları fikrini ve umudunu neye bağladıklarını sormak gerek. Yıllardan beri bu tür zorlama yönetimlerinin bekledikleri sonucu vermediği tecrübeyle sabit. Bunun birtakım sıkıntılara ve zararlara yol açtığı görülse de, sonuçta kimseye yarar sağlamadığı da açık.

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ABD’nin Türkiye’ye karşı şimdiki yaptırım politikasının vereceği sonuç, olsa olsa, karşılıklı ilişkileri daha da bozmak, Ankara’yı Batı’dan uzaklaştırmak veya koparmak olur. ABD başta olmak üzere, müttefik ülkeler, herhalde bunu istemiyorlardır.

Sami Kohen’in yazısı