Sami Kohen: Türkiye’nin sevilmeyen ülke olduğu algısını kompleks haline getirmenin gereği yok

Eğer öne sürülen bu iddia doğruysa, her şeyden önce neden tüm “dış odakların” Türkiye’ye karşı harekete geçtiklerini sormak (ve iyice incelemek) gerek. Bunu Türkiye’nin güçlenen bir ülke olmasına atfetmek inandırıcı değil. Yeryüzünde güçlenen ve güçlü olan başka ülkeler bu şekilde hedef olmuyor da neden Türkiye oluyor? Türkiye’nin sevilmeyen, sürekli hedef alınan bir ülke olduğu algısını bir saplantı veya kompleks haline getirmenin hiç gereği yoktur.

Uluslararası ilişkilerde ve özellikle ekonomi alanında rekabetin, hatta kırıcı davranışların hâkim olduğu malum. Bu, Batılı ülkeler arasında da görülen bir durumdur. Örneğin, şu sırada Trump Amerika’sının Batılı müttefikleri dâhil, birçok ülkeyle giriştiği “ticaret savaşı” gibi… Ama Almanlar veya Fransızlar, hatta Çinliler ve Japonlar bunu kendilerine karşı bir “dış komplo” olarak görmüyorlar, gelen ataklara karşı uzlaşma yoluyla kendilerini korumaya çalışıyorlar.

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Sami Kohen’in yazısı