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Yaramazlara biraz batar!

Sami Kohen: Türkiye’nin eş zamanlı, Batılı müttefikleri tarafından ‘cezalandırılması’ kaygı verici

Türkiye’nin eş zamanlı olarak Batılı dost veya müttefikleri tarafından bu şekilde ‘cezalandırılması’ çok düşündürücü ve kaygı vericidir. Yaptırımların pratikte bir kıymeti harbiyesi olmadığı söylense de, Ankara’nın ABD ve AB ile ilişkilerinde belirleyici bir etki yapacağı kuşkusuz.

(…)Türkiye’nin son zamanlarda izlediği dış politikadaki bazı değişikliklere rağmen temel duruşu aynı kalmıştır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerin son açıklamalarından belirttikleri gibi, Türkiye Batı dünyası ile bağlarına stratejik bir öncelik vermektedir. Daha önce olduğu gibi şimdi de Türkiye için NATO üyeliği, ABD ile iş birliği, AB ile ortaklık büyük önem taşımaktadır. Yani Batı’ya sırt çevirmek söz konusu değildir.

Ancak Ankara son zamanlarda daha bağımsız çok yönlü bir politikaya yönelmiştir.

Sami Kohen’in yazısı

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