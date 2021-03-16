Sami Kohen: Türkiye, Yunanistan’ı köşeye sürmek ve ittifakta gedik açmak için Kahire’ye elini uzattı

Bazı gizli temaslardan sonra, daha üst düzey diplomatik görüşmeler de başladı. Türkiye, Yunanistan’ı köşeye sürmek ve oluşan ittifakta bir gedik açmak için Kahire’ye elini uzattı ve diğer Arap ülkelerine de benzer bir sinyal gönderdi.

Kısacası, Türk diplomasisi bu şekilde bölgedeki dengeleri değiştirebilecek ve Atina’nın pozisyonunu zayıflatabilecek bir manevra gerçekleştirdi.

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Tabii bunun başarılı olması Kahire’nin de tutumuna yani Yunan baskısı altında duruşunu değiştirmemesine bağlı. Şu sırada Ankara’nın Mısır’la büyükelçiler düzeyinde diplomatik ilişkilerini güçlendirmesi isabetli olacaktır.

Sami Kohen’in yazısı