Sami Kohen: Tüm umutları Trump’a bağlamak pek mümkün gözükmüyor

Konuyu kısaca Türkiye açısından ele aldığımızda, Trump ile Biden arasında belirgin farklar ortaya çıkıyor:

Erdoğan-Trump diyaloğu, ilişkilerin türbülanslara rağmen fazla sarsılmadan devamını mümkün kılmıştır. Buna mukabil, Biden’ın Erdoğan’a ve genel olarak Türkiye’ye karşı tavrı hep olumsuz olmuştur. Bu da, iktidara geldiği takdirde, Türkiye-ABD ilişkilerinde sıkıntı yaratacak bir faktördür. Bu arada seçimlerde yenilenecek olan Kongre’nin de Demokrat ağırlıklı olması halinde (ki bu muhtemeldir) iş daha da zorlaşacaktır.

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Türkiye açısından “Trump veya Biden, ne fark eder?” sorusuna açıkçası kesin bir ifadeyle “Çok şey fark eder” demek ve tüm umutları Trump’a bağlamak da pek mümkün gözükmüyor. Hele Ankara ile Washington arasındaki tansiyonun yükseldiği şu sırada…

Sami Kohen’in yazısı