Sami Kohen: Radikal grupların mutabakata tepkileri şimdiden endişe yaratıyor

Mutabakatın en önemli maddesi, hiç kuşkusuz, ateşkesin sağlanmasıdır. Ankara’nın ısrarla üzerinde durduğu bu istek, Rusya tarafından da paylaşılmıştır. Eğer bu mutabakat tam olarak uygulanabilirse, herkes rahat bir nefes alacaktır. Ne var ki bu yolda bazı engeller çıkabilir. İdlib halkı arasında Suriye ordusunun gene bir şekilde saldırabileceği korkusu hâkimdir. Ama şu anda esas tehlike El Nusra, HTŞ gibi radikal gruplardan geliyor. Bunların mutabakata karşı gönderdikleri tepki şimdiden endişe yaratıyor.

Türkiye ile Rusya arasında öteden beri “terör grupları” ile “muhalifler”in tanımı konusunda görüş ayrılığı var. Mutabakat metnindeki ifadeler Türkiye’yi gene aynı sıkıntıya sokacaktır.

Reklam

Sami Kohen’in yazısı