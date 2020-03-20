Sami Kohen: Milattan önce- milattan sonra gibi ‘koronadan önce’ ve ‘koronadan sonra’

Ünlü Amerikalı yazar Thomas Friedman bu değişimin o kadar köklü olacağına inanıyor ki New York Time’taki makalesinde bunun bir ‘çağ değişimi’ sayılacağını belirtiyor ve hatta bir benzetme yaparak, ‘Milattan Önce’ ve ‘Milattan Sonra’ gibi, ‘Korona Öncesi’ ve ‘Korona Sonrası’ diye anılacağını öne sürüyor.

İtalyan düşünürü Lorenzo Marsili bir makalesinde tarihi akışın, korona vesilesiyle, günlük sosyal hayatımızdan çalışma düzenine ve uluslararası ilişkilere kadar birçok alanda ‘çok şeyi değiştireceği’, dolayısıyla, bunun da ‘değişim için bir fırsat’ oluşturacağını belirtiyor.

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Bütün bunlara bakınca, Thomas Friedman’ın ‘Milat‘ benzetmesi fazla abartılı gelmiyor…

Sami Kohen’in yazısı



