Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sami Kohen: Korona etkisiyle sorunlar askıda

Koronavirüs salgınının yeryüzünde yayılmaya başladığı günden itibaren, çeşitli dünya meselelerinin yol açtığı krizler ve gerginlikler geri plana düştü, hatta neredeyse unutuldu.

Artık bütün insanların, gece sürekli meşgul olduğu tek konu, korona afetidir. Zira bu, her şeyden önce bir hayatta kalma (‘survival’) mücadelesidir.

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Bu arada korona öncesi döneminde yaşanan uyuşmazlıklar ve çatışmalar artık eski ilgisini kaybetti. Koronavirüsün tüm insanlık için oluşturduğu tehlike karşısında, uluslararası platformda, Suriye’den Yemen’e, Kuzey Kore’den Venezuela’ya, Doğu Akdeniz’den Basra Körfezine kadar, küresel ve bölgesel askeri ve siyasi tehditler liderlerin ve sıradan insanların gündeminden düştü.

Sami Kohen’in yazısı

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Evet ‘Corona’ her şeyi yarım bıraktı; peki ya sanat ve sanatçılar?

‘Corona’yla mücadele sürecinde gündem değişti. Sergiler iptal edildi, müzeler kapandı ve her kurum kendine en uygun şekilde önlem almaya başladı. Her şey ve herkes yarım kaldı. Bu süreç, kültür sanat alanında bazı kurumları dijitale kaydırırken bazılarıysa dijitale mesafeli durmayı tercih etti.

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