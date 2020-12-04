Sami Kohen: Karşı görüşteki çevrelere göre, Türkiye artık ‘o eski sadık ve güvenilir müttefik’ değil

Şimdi Batı’nın bu olup bitenlere nasıl baktığını ele alalım:

– Türkiye’nin Dağlık Karabağ meselesindeki tutumuna karşı çıkanlar, Ankara’nın Bakü’yü savaşa girmesi için motive ettiğini, dolayısıyla bölgedeki istikrarı bozduğunu iddia ediyorlar.

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– Bu suçlamaların arka planındaki esas sebep, Ankara’nın Batı ile ittifakını aşan veya bozan birtakım bağımsız hareketlerde bulunmasının yarattığı rahatsızlıktır. Daha açık bir deyişle, karşı görüşteki çevrelere göre, Türkiye artık ‘o eski sadık ve güvenilir müttefik’ değil. Bu son cümleyi Batılı politikacılar son zamanlarda sıkça tekrarlar oldular. Bu ifade özetle neden Türkiye’ye karşı çıktıklarını açıkça ortaya koyuyor.

Sami Kohen’in yazısı