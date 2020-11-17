Sami Kohen: ‘Kapalı Maraş’la ilgili mesaj

Aynı şekilde, “kapalı Maraş”la ilgili mesaj da hem açık bir meydan okuma, hem de bir uyarı niteliğindedir. Türk tarafı 46 yıl sonra bu kentin statüsünü değiştiren bir adım atmış, onu kısmen açmıştır. Şimdi Erdoğan’ın verdiği mesaj, artık Maraş’ın tümünün iskâna açılacağı, bunun KKTC’nin toprağı sayıldığıdır. Bu “de facto” durum da Kıbrıs gerçeğinin önemli bir unsuru oluyor.

Sami Kohen’in yazısı