Sami Kohen: İki NATO üyesi arasında ciddi bir çatışma tehlikesi var

Temel noktalarda çelişen bu pozisyonların pratikte anlamı şudur:

Türkiye Afrin operasyonunu sonuna kadar yürütmek, harekâtı Münbiç’e yöneltmek ve YPG’nin kümelendiği Fırat’ın doğu bölgesine de yaymak kararındadır… Peki, TSK’nın Münbiç’e yönelik bir operasyona girişmesi halinde o bölgeyi koruması altına alan ABD ne yapacak? Türk ve Amerikan askerleri karşı karşıya mı gelecek?

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Trump Türkiye’nin bu konuda çok ihtiyatlı olması çağrısında bulundu… Aynı şey, ABD için de söylenebilir…

Kısacası, bu konuda gerçekten iki NATO üyesi arasında ciddi bir çatışma tehlikesi var.

Erdoğan-Trump görüşmesi ne yazık ki bu tehlikeyi bertaraf etmiş değil…

Sami Kohen’in yazısı